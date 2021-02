Concessioni balneari, webinar sul futuro delle spiagge italiane

“Il futuro delle spiagge italiane nella confusione normativa attuale”. E' l’oggetto del prossimo webinar che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del senatore Nicola Calandrini, lunedì 15 febbraio alle 17.30.

Sul tema si confronteranno, oltre al senatore pontino di Fratelli d'Italia, l’eurodeputato Nicola Procaccini, il consigliere regionale Sergio Pirozzi e l’avvocato esperto in materia Emilia Colaiuta.

«Le concessioni balneari per attività turistico ricreative sono oggetto di provvedimenti diversi in ogni comune - spiega il senatore Nicola Calandrini -. Alcuni enti locali hanno applicato le leggi dello stato italiano e prorogato le concessioni al 2033, altri ritengono di applicare la direttiva Bolkestein, pertanto bandiranno le gare per l'assegnazione, altri ancora hanno prolungato le concessioni di un anno. Su questo tema così delicato per il futuro di un comparto economico che è un'eccellenza del nostro territorio, ho voluto organizzare un incontro che sarà occasione di confronto tra esperti del settore. Resto sempre in attesa che sia data una risposta all'interrogazione che ho presentato sul tema: gli operatori del lungomare hanno bisogno di certezze».

