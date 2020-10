Covid, Calandrini (Fdi): «Basta bonus e prestiti, servono aiuti alle imprese»

«L'ultimo Dpcm ha messo in ginocchio numerose attività, costrette alla chiusura o ad orari ridotti, gettando nella disperazione milioni di esercenti che si erano faticosamente ripresi dopo il lockdown di primavera». Lo afferma il senatore pontino di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, il quale sostiene che: «Per tutte queste categorie servono aiuti concreti. Il governo questa volta non può limitarsi a bonus da 600 o 1000 euro come abbiamo visto in passato. La 'potenza di fuoco' stavolta deve essere vera, perché le nostre imprese mai come adesso stanno collassando. Chiuse per decreto, riaperte per decreto, hanno investito tanto per la sicurezza e per la prevenzione del contagio da Covid-19 per essere nuovamente chiuse ora, per un mese, senza per altro ragioni scientifiche che le indichino come cluster di contagi».

Vedi anche > Decreto Ristori, Governo mette il turbo

Calandrini, capogruppo in commissione bilancio, aggiunge: «Le scene di esasperazione che stiamo vedendo nelle manifestazioni avvenute in molte piazze italiane indicano che la situazione è allo stremo e questo perché nei mesi passati il governo è stato assente nei loro confronti. Stavolta servono misure che siano veramente di ristoro, basta con i prestiti, basta con i bonus. Il governo emani immediatamente il 'decreto ristoro' senza limitarsi agli annunci, e predisponga al suo interno interventi immediati, con bonifici direttamente nei conti correnti delle attività penalizzate che siano tali da compensare le perdite di questo periodo, riduca subito la pressione fiscale che non è più sostenibile, pensi a prestiti a fondo perduto che consentano il rilancio di chi oggi si trova con la saracinesca abbassata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA