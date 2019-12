Nasce "Strade d'Europa", un sito che avvicina Comuni e imprese ai finanziamenti Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama Strade d'Europa ed è un sito internet (https://www.stradedeuropa.eu/) per «opportunità e risorse dall'unione europea». L'iniziativa è stata presentata al Circolo cittadino di Latina da Nicola Procaccini. In sala erano presenti amministratori locali, esponenti di associazioni di categoria e imprese per approfondire la conoscenza dei fondi europei, tramite l'idea dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia.Sono intervenuti, fra gli altri, il senatore e coordinatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, il coordinatore regionale Paolo Trancassini, il vice coordinatore regionale Enrico Tiero e quello comunale Gianluca Di Cocco. Daniele Senesi e Fabio Cervoni di Alea Consulting sono invece entrati nel dettaglio spiegando la parte tecnica del sito e dell'iniziativa.«È un progetto concreto che è rivolto alle amministrazioni locali, alle aziende, alle associazioni, a tutti coloro che vedono le mille opportunità dell'Europa sempre molto distanti - ha dichiarato Procaccini - L'obiettivo è avvicinare l'Ue al territorio, senza rinunciare alla nostra battaglia di riforma dell'Europa, allo stesso tempo dobbiamo aiutare il nostro territorio a svilupparsi. Questi due livelli rappresentano il binario su cui si muove la mia attività di parlamentare europeo».«Con Strade d'Europa - ha detto il senatore Nicola Calandrini - avviciniamo la nostra provincia ai fondi europei, la vera chiave per lo sviluppo, un'opportunità per gli enti locali, le imprese e le associazioni di categoria che hanno accetttato il nostro invito odierno e che ringrazio. L'appuntamento di oggi vuole essere trasversale, perché quando si parla di sviluppo, dobbiamo mettere da parte le bandiere di partito e fare sistema». Il senatore ha anche annunciato quattro emendamenti alla legge di bilancio «d'accordo con Giorgia Meloni, deputata eletta in questo collegio, per destinare fondi alla provincia di Latina, e nello specifico per realizzare un nuovo ospedale, completare la cittadella giudiziaria, acquisire l'edificio ex Banca d'Italia e valorizzare le Città di Fondazione».