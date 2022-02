Latina, ordinanza del Tar sulle elezioni: verifiche da completare entro l'11 aprile

È stata pubblicata l'ordinanza sulla decisione del Tar che ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato da "Latina nel cuore", «Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) dispone l’incombente istruttorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione. Fissa l’udienza del 7 luglio 2022 per il prosieguo del giudizio. Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti e alla Prefettura di Latina».

«Ritenuto - spiegano i giudici - che ai fini del decidere è necessario verificare se tali criticità siano effettive o solo dovute a scarsa familiarità con la compilazione dei verbali da parte degli addetti ai seggi», chiariscono che occorre «procedere a cura alla Prefettura di Latina, entro il termine dell’11 aprile 2022, alla verifica:

- della corrispondenza tra le schede autenticate, quelle utilizzate per il voto e quelle non utilizzate nelle sezioni 7, 13, 20, 24, 40, 41, 44, 51, 56, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109, 110, 113 e 114;

- del numero delle schede autenticate nelle sezioni 20 e 40;

- del numero delle schede effettivamente annullate come tali nella sezione 69 e del numero verbalizzato delle schede annullate nella stessa sezione.».

Inoltre i giudici chiariscono che «Gli esiti della verifica dovranno essere esposti in una sintetica relazione a cura degli organi verificatori, da depositare presso la Segreteria della Sezione entro il 29 aprile 2022». E che «le operazioni di spoglio e verifica di cui ai precedenti dovranno essere svolte in contraddittorio con gli avvocati delle parti, i quali dovranno essere previamente informati, con almeno 10 giorni di anticipo, del luogo, della data e dell’ora in cui le operazioni avranno luogo e che avranno facoltà di far verbalizzare dagli organi verificatori eventuali proteste e reclami. Le operazioni dovranno concludersi entro l'11 aprile».