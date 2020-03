© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federico Carnevale, il sindaco di Monte San Biagio, questa mattina ha annunciato via Facebook, con un videomessaggio la notizia «che non avremmo voluto mai sentire», il primo caso di contagio da Coronavirus nel comune. «D'altronde - sottolinea - quella che stiamo affrontando è una situazione globale, come certificato dall'Oms che ha parlato di pandemia. La persona è già sotto controllo nella sua abitazione e i contatti che sono già noti sono stati avvertiti e devono stare in quarantena per 14 giorni. E' stato avviato anche lo studio epidemiologico per capire quale è stata la fonte probabile di contagio».Carnevale tranquillilzza i suoi cittadini e rivolge loro un appello: «Voglio tranquillizzare tutti, nessun paese è immune, rimanere sereni è importante, non cambia avere un caso a Monte San Biagio o a Fondi, bisogna rispettare le regole. Ve lo chiedo da sindaco, dovete stare in casa, in questi giorni ho visto troppa gente in giro per le strade. Nella giornata di ieri ho disposto ulteriori misure quali la chiusura al pubblico del cimitero comunale e il divieto di praticare le attività sportive e motorie all'aria apera o per strada, tranne coloro che ne hanno bisogno per motivi di salute oggettivi».Il sindaco conclude chiedendo ai cittadini di Monte San Biagio di rispettare le prescrizioni: «E' fondamentale, il mio è un appello accorato: è l'unico modo per uscire da questa situazione. Faremo controlli, anche in maniera severa. L'unico modo per tutelarsi è stare chiusi in casa. Dobbiamo fare delle rinunce ora per tornare al più presto alla normalità».