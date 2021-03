Minicar contro moto, incidente in pieno centro. Ferito gravemente un ragazzo

Un ragazzo è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 21 in pieno centro, a Latina. Secondo le prime informazioni una minicar 50 si è scontrata con una moto e il conducente di quest'ultimo è stato sbalzato sul marciapiede all'altezza di palazzo "M", in corso della Repubblica.

APPROFONDIMENTI LATINA Investimento mortale a Le Ferriere, arrestato il pirata della strada VIDEO Incidente moto - minicar in Corso della Repubblica a Latina

Sono intervenute le ambulanze dell'Ares 118 e la dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Polizia. Sembra che uno dei mezzi abbia tagliato la strada all'altezza dell'incrocio con via Cialdini. Il conducente della moto è stato trasferito in ospedale.

Ultimo aggiornamento: 22:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA