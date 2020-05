© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercati settimanali a Latina in fase due: gli ambulanti si preparano alla prova generale con l'apertura dei banchi alimentari, dell'ortofrutta e florovivaistici in Q4 e in R6. La ripartenza dell'attività commerciale all'aperto, bruscamente interrotta a causa dell'emergenza Covid, potrebbe avvenire già il prossimo sabato con il mercatino nel quartiere Nuova Latina e martedì nella sede di via Rossetti.l passo successivo sarà quello della vendita di prodotti appartenenti alle altre tabelle commerciali consentita, dal Dpcm del 26 aprile scorso, a partire dal 18 maggio quando riapriranno anche tutti i negozi.Per gli ambulanti che operano a Latina, la ripartenza completa - ma per adesso manca la conferma e dovrà essere revocata l'ordinanza vigente - potrebbe avere inizio martedì 19 maggio in R6 e il successivo sabato 23 in Q4. Ma nel frattempo si lavora per le date del 9 e del 12 maggio, per i soli settori agro-alimentari e florovivaisti, anche al fine di testare se l'organizzazione pensata con le regole anticontagio possa funzionare. E' quanto emerge da due incontri avvenuti ieri.In mattinata, su iniziativa di Roberto Delle Fontane della Fiva-Confcommercio, si è fatto il punto con un centinaio di operatori scalpitanti per la ripartenza: l'incontro è avvenuto nell'area del mercato del martedì alla presenza del sindaco Damiano Coletta e del comandante della Polizia Locale Francesco Passaretti, rispettando ovviamente il distanziamento sociale e in massima sicurezza. Nel pomeriggio il cuore del problema è stato affrontato in Comune. Presenti con il sindaco, il vicesindaco Maria Paola Briganti e l'assessore alle Attività produttive Simona Lepori, lo stesso Delle Fontane per Fiva-Confcommercio e Gianluca Marrocco dell'Anva-Confesercenti.«Abbiamo ascoltato le loro esigenze ha riferito l'assessore Lepori e ci siamo lasciati con un ok alla ripartenza, sulla base della presentazione al Suap di un piano organizzativo che tenga conto del distanziamento interpersonale richiesto, con percorsi obbligati al fine di favorire il controllo da parte della Polizia Locale. Diciamo che le associazioni di categoria stanno ultimando il lavoro».A Latina, fatta eccezione per l'annonario di via don Minzoni dove è stato possibile organizzare il contingentamento degli utenti, i mercati sono chiusi dal 12 marzo con ordinanza sindacale. Dunque, anche per la riapertura si attende relativo provvedimento. «La ripartenza parziale del mercato ha spiegato Delle Fontane interessa sei operatori per il mercato in Q4 e 40 per il mercato in R6. Questi due appuntamenti saranno molto utili per capire se il sistema organizzato con i percorsi possa funzionare o se sarà necessario rivederlo». Intanto anche altri Comuni si stanno organizzando per la riapertura dei mercati. A Cisterna è stata emessa apposita ordinanza per due mercati: quello del mercoledì in via delle Province e quello del venerdì in Piazza Ugo La Malfa.