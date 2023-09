Maxi scontro all'incrocio delle Autolinee: coinvolte 5 auto, padre e figlio in ospedale

È di cinque auto coinvolte il bilancio dell'incidente verificatosi poco dopo le 18 all'incrocio tra via Cervone e viale Le Corbusier, davanti alle Autolinee nuove, a Latina.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, una Volkwagen Turan guidata da una donna si è scontrata con una Hyundai ix35 al centro del crocevia, con la seconda auto che è carambolata a sua volta piombando contro tre macchine in fila al semaforo di via Romagnoli.

Ad avere la peggio padre e figlio a bordo di una delle vetture incolonnate al semaforo, una Ford Focus, i quali sono stati trasportati in ambulanza in ospedale con l'urgenza riservata ai codici gialli, fortunatamente in condizioni non gravi.

Agli agenti della Polizia Locale, i quali hanno chiuso l'incrocio al traffico al fine di agevolare i rilievi, il compito di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Il traffico in zona sta subendo pesanti rallentamenti.