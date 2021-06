Latina, perde il controllo dell'auto e finisce contro i tavoli di un pub, denunciato per guida in stato di ebbrezza

Paura nella zona dei pub di Latina la notte scorsa verso l'una quando un'auto è piombata a forte velocità sulle pedane e di conseguenza sui tavoli e le sedie di due locali. Fortunatamente non c'erano clienti - i due pub vista l'ora erano chiusi - e nessuno è rimasto ferito, quando è arrivata la Squadra Volante della Questura gli agenti hanno appurato che il conducente, un ragazzo di 24 anni, era in uno stato di alterazione dovuto all'alcol, è risultato infatti positivo al test e denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica . Al giovane è stata ritirata la patente di guida e il veicolo affidato a una persona di sua fiducia.

Nell’arco della stessa notte, sempre nella zona pub, gli agenti di polizia della Squadra Volante, a seguito di un intervento per schiamazzi , hanno sanzionato quattro giovani che stavano discutendo in maniera animata, non curanti del limite di orario stabilito per il coprifuoco.