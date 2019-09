Niente da fare, il Latina calcio 1932 perde la sua prima partita stagionale. I pontini sono stati scofitti a Cassino per 3 a 2. Padroni di casa in vantaggio al 38' del primo tempo con Tribelli, ma dopo 4 minuti arriva il pareggio di Cunzi e il Latina prima del riposso , al 45' pt va addirittura in vantaggio con Begliuti. Ma dopo appena 3' dall'inizio del secondo tempo il Cassino pareggia su rigore con Prisco e nel finale (39' st) si prende i tre punti con Abreu.



Musica diversa per l'Aprilia che è alla seconda vittoria stagionale e deve ancora recuperare la sfida della seconda giornata contro l'Arzachena e dunque viaggia allo stesso ritmo della capolista Turris (sola al comando con 9 punti dopo 3 giornate). I biancocelesti si sono imposti ocn un perentorio 3 a 0 sulla Vis Artena. © RIPRODUZIONE RISERVATA