Latina, iniziate le operazioni di ripascimento della spiaggia

Sono iniziate intorno alle ore 8 le operazioni di ripascimento della spiaggia lungo la costa di Latina. La draga ha inizialmente posato il lungo tubo di pescaggio della sabbia al largo, e ha poi cominciato a buttare la rena lungo l'arenile, dove viene distribuita da una ruspa. Le operazioni sono in corso davanti all'Hotel Fogliano a Capoportiere, uno dei punti maggiormente colpiti dall'erosione costiera. Qui dureranno circa una settimana, per poi spostarsi davanti all'altro punto previsto, di fronte allo stabilimento della Polizia di Stato. Si tratta del primo intervento di ripascimento da anni, al costo di più di 100mila euro. Nei prossimi mesi e anni seguiranno altri interventi strutturali di tutela della costa: il Comune è infatti destinatario di 1,1 milioni di euro insieme a quello di Sabaudia, mentre riceverà ulteriori 5 milioni di euro per riportare un lungo tratto di costa ai livelli degli anni '90.

