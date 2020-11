Infortuni sul lavoro, boom a ottobre di quelli dovuti a malattia professionale da Covid 19

Aumentano gli infortuni sul lavoro da Covid-19, con quelli di ottobre che praticamente raggiungono tutti quelli dei mesi precedenti. Lo rende noto la Uil di Latina che ha elaborato i dati Inail. «Nel solo mese di ottobre - spiega il segretario provinciale, Luigi Garullo - sono state presentate 60 denunce di infortunio Covid, contro le 66 dei nove mesi precedenti (gennaio – settembre 2020). Nel complesso, al 31 ottobre, 67 lavoratrici e 59 lavoratori hanno contratto il virus durante l’attività lavorativa».

Le denunce in provincia di Latina hanno una incidenza del 4,3 % sul totale del Lazio, dato che fino a settembre era al 3,8%. Nel Lazio l’Inail ha raccolto 2.934 denunce di contagi sul lavoro «che codificate per attività economica, rivelano come la percentuale più elevata abbia riguardato il settore della sanità e dell’assistenza sociale. Gli infermieri, i medici, gli operatori sanitari e socio assistenziali, sono state quindi le professionalità maggiormente esposte al contagio da coronavirus».

