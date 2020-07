XSummer, un'estate a tutto sport: gli appuntamenti del fine settimana da Latina a Gaeta

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terzo fine settimana di eventi e dimostrazione sportive nell’ambito di XSummer 2020, la manifestazione organizzata dall’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo. Tra gli appuntamenti in programma: lo Swimming Paradise di Gaeta, Wind Surf a Formia e vela al Circeo.Ma vediamo cosa propone il programma degli allenamenti all'aperto per questo weekend. Iniziamo da oggi: allenamenti Donna Avventura Event con Viviana Bisegna e Asd Psycho Surf all’Hotel Tirreno e allenamenti di basket e mini basket organizzati dalla Latina Basket presso il Leolo Beach Club.Passiamo a domani, venerdì 17 luglio: allenamenti di Tai chi chuan stile Fu e Qi Gongo organizzati dallo Sparta Fight Club, alle 18, all'Hotel Mediterraneo; l’Enjoy walking organizzato dall’Asd Enjoy Training con partenza alle 19 dall’Hotel Tirreno; allenamenti di pallanuoto femminile, organizzati dalla Latina Nuoto Pallanuoto Femminile con inizio alle 20 alle Piscine Città di Latina.Sabato spazio alla grande competizione di nuoto in mare aperto. A Gaeta si terrà, infatti, la seconda edizione dello Swimming Paradise, organizzata dalla Asd Swimming Paradise con 4 competizioni per altrettanti livelli di difficoltà.Sempre sabato, a San Felice Circeo, partirà il Velaraid Circeo-Fondi-Circeo organizzato dall’Asd Watersports Academy in collaborazione con Circeo Yacht Vela Club. A Formia, invece, ci sarà il Windsurfer Event organizzato dalla Asd L'Eclipse, appuntamento alla Spiaggia di Vindicio.A Latina, sempre sabato, allenamento di Muay Thai organizzato da Acsd Pala Roller dalle 17 presso lo stabilimento Space Time e allenamento di Taekwondo organizzato dalla Asdc Movimento e Benessere, con inizio alle 17.30, presso l’Hotel Mediterraneo. Alle 18, sulla terrazza dell’Hotel Mediterraneo allenamento di pilates matwork organizzato da Asdc Movimento e Benessere.Ancora sabato, ma a Terracina, tornei di Beach Volley organizzati da Japp Terracina in collaborazione con Asd Amici dello Sport. Inizio alle 11 presso le Rive di Traiano e Tornei di footvolley organizzati da Play Footvolley in collaborazione con Asd Amici dello Sport.Domenica 19 luglio a Gaeta seconda giornata dello swimming paradise e a San Felice seconda giornata della Velaraid Circeo-Fondi-Circeo. Continua, anche per l’intera giornata di domenica, il Windsurfer Event presso la Spiaggia di Vindicio a Formia.Tornei amatoriali di beach tennis anche per la giornata di domenica presso le Rive di Traiano a Terracina. Alle 15, sempre nella stessa location, dimostrazione di cheecoting organizzato da Biglie da Spiaggia Terracina in collaborazione con Asd Amici dello Sport e tornei di beach volley.Tutto il programma delle attività di XSummer, che durerà fino al 13 settembre, e i numeri utili per seguire le lezioni si potranno trovare aggiornate sulle pagine social dell’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo.