Latina, verso il voto nelle 22 sezioni. Annalisa Muzio: «A testa bassa come sempre»

Farà campagna elettorale per sé, come candidata sindaco, esattamente come a ottobre, e la farà «porta a porta, con incontri sul territorio, in mezzo alla gente, zaino in spalla».

Sperando di ribaltare il risultato, e arrivare anche al ballottaggio. Annalisa Muzio di Fare Latina, che al primo turno di ottobre arrivò terza, dietro Zaccheo e Coletta, entrando in Consiglio comunale e in maggioranza, e successivamente venne eletta anche consigliere provinciale come indipendente nella lista di FI, non ci pensa su due volte: «Certo che farò campagna elettorale per me. Abbiamo lavorato tanto, e non ho nulla da rimproverarmi, anzi: in Comune abbiamo portato a termine tutti i programmi della campagna elettorale e anche in Provincia abbiamo portato a casa temi come la cabina di regia sul mare. Ci siamo già posizionati come la terza ipotesi, quindi anche per una questione di responsabilità devo per forza fare campagna. I conti? Se andassero tutti a votare in quelle 22 sezioni, e si rendessero conto di volere un'alternativa, e votassero tutti per me, potrei ambire al ballottaggio».

Sul rapporto con Forza Italia, che l'aveva portata in via Costa, osserva che «non mi pone in una situazione particolare: io ho un rapporto positivo e proficuo di dialettica politica con FI e ho un ottimo rapporto con Claudio Fazzone (il segretario regionale azzurro, ndr): oggi prendo atto che loro appoggiano Zaccheo, e che ognuno torna sulle proprie posizioni di ottobre». Sulle irregolarità registrate nelle 22 sezioni, che riportano gli elettori al voto, tuona: «E chi l'ha detto che non sia stata io la danneggiata? Non sta scritto da nessuna parte chi ci ha rimesso, è giusto che la situazione venga approfondita».