Latina-Catania, l'allenatore rossoblu: «Ho detto ai ragazzi andiamoci a riprendere quello che ci hanno tolto»

«Ai ragazzi ho detto andiamoci a riprendere con gli interessi quello che ci hanno levato, di giocare con una motivazione altissima». Così l'allenatore del Catania Calcio, Francesco Baldini ha esordito poco fa in conferenza stampa . «Non ho bisogno di caricarli, sono consapevoli del valore di questa partita». Baldini non ha voluto rivelare come giocherà domani contro il Latina.

Ecco cosa ha detto in conferenza stampa.