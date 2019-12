Latina calcio, arriva un portiere e Century è il nuovo sponsor

LATINA - Primo nuovo innesto del mercato di dicembre per il Latina Calcio 1932. Si tratta del portiere Francesco Alonzi, classe 2000, arrivato dall’Avezzano (serie D). Sempre oggi si è conclusa anche la cessione, con trasferimento a titolo definitivo, di Gianmarco Gerevini accasatosi all’Adriese in Veneto.



Novità anche sul fronte sponsor: domenica i nerazzurri scenderanno in campo con la maglia fregiata dall'azienda Century Italia, leader internazionale nel settore dell'illuminotecnica.