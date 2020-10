Latina, auto distrutta da un incendio in Via Manzoni

Un'auto è andata a fuoco in Via Manzoni, a Latina, questa mattina presto. L'utilitaria ha preso fuoco nel cofano anteriore, a quanto sembra, per un corto circuito: vigili del fuoco e polizia, intervenuti sul posto, non avrebbero infatti trovato nulla che possa far pensare ad un gesto doloso. L'auto parcheggiata vicino alla prima è rimasta danneggiata, invece, nella parte posteriore. L'auto da cui è partito l'incendio, intorno alle 6:30 di oggi, è di proprietà di una donna, moglie di un ex politico pontino.

Vedi anche > Sermoneta, bruciarono auto di sindaca e vice: arrestati il presidente della Pro Loco e altri tre

© RIPRODUZIONE RISERVATA