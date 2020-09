Bruciarono le auto della sindaca di Sermoneta e della vice: i carabinieri arrestano 4 persone

Aprilia

I Carabinieri del Reparto Territoriale dihanno arrestato 4 persone ritenute responsabili degli incendi dolosi delle auto della vicesindaca di Sermoneta,, avvenuto il 7 e 22 febbraio scorsi e della sindaca, avvenuto lo scorso 9 maggio.I dettagli dell'operazione verranno riferiti nel corso di unaconferenza stampa che si terrà presso il Comando Provinciale deiCarabinieri dialle ore 10.30 odierne.Il 9 maggio scorso si era capito subito che l’ incendio che aveva bruciato l’automobile del sindaco di Sermoneta,, e quella di suo fratello era doloso: inequivocabili le tracce di liquido infiammabile rinvenute nelle vicinanze delle due vetture, una Bmw e una Hyundai Tucson. I veicoli erano parcheggiati in via dell’Irto, nella zona di Pontenuovo, posti uno vicino all’altro, sotto una tettoia, all’interno della proprietà in cui si trova l’abitazione di famiglia.La Bmw della Giovannoli da alcuni mesi era stata data in prestito al nipote, figlio appunto del fratello.Tre mesi prima, a distanza di circa due settimane uno dall’altro, altri due incendi avevano colpito un membro della giunta sermonetana e cioè il vicesindaco, Maria Marcelli, e la sua famiglia: la sera del 7 febbraio la sua automobile e la sera del 22 quella del figlio erano andate a fuoco. Anche in quel caso le vetture erano parcheggiate nei pressi dell’abitazione, ma non vennero trovate tracce di innesco.Dopo l'ultimo rogo la Giovannoli, comprensibilmente sconcertata, aveva affida a Fb le sue dichiarazioni: «Questa notte la mia auto e quella di un mio familiare sono state danneggiate da un incendio. Io e la mia famiglia confidiamo nelle forze dell’ordine affinché facciano al più presto chiarezza sull’accaduto. Sono incredula, ma nello stesso tempo serena: vado avanti a testa alta e continuerò a svolgere il mio incarico di amministratrice con lo stesso impegno e la determinazione di sempre».