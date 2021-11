Latina, altri 124 casi di Covid e due ricoveri. I dati del bollettino Asl di oggi 20 novembre

Altri 124 casi Covid in provincia di Latina. In base al bollettino della Asl diffuso in mattinata i nuovi contagi, 23 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, sono distribuiti sul territorio nel seguente modo: 37 a Latina, 11 a Cisterna di Latina, 10 ad Aprilia ed altrettanti a Formia, 9 a Sezze, 7 a Fondi, altri 7 a Terracina così come a Sermoneta, 5 a Minturno, 4 a San Felice Circeo e altrettanti a Sonnino; a Gaeta, Itri e Sabaudia tre nuovi contagi in ciascun comune, 2 i casi a Castelforte, uno a Roccasecca dei Volsci e uno a Cori. Fortunatamente nelle 24 ore osservate, vale a dire la giornata di ieri, non ci sono stati decessi per Covid. Due i ricoveri e 37 le guarigioni. Ieri sono state somministrate 1.416 dosi di vaccini anti-Covid, di cui 181 come prima dose, 216 come seconda dose e 974 come terza dose.