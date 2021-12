Allarme bomba, chiuso il Tribunale di Latina

Folla di avvocati in piazza Buozzi a Latina. I professionisti hanno trovato i cancelli del Tribunale chiusi. E' accaduto infatti che questa mattina intorno alle otto e trenta è arrivata una telefonata anonima che segnalava la presenza di una bomba all'interno del palazzo di giustizia. I cancelli sono stati chiusi e le forze dell'ordine arrivate sul posto hanno provveduto a far uscire i dipendenti e i magistrati che erano già in sede. Al momento sono in corso le verifiche previste in questi casi.