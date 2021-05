Latina, al via il progetto delle otto di Città di Fondazione

Aprilia, Colleferro, Guidonia, Latina, Pomezia, Pontinia, Sabaudia, Ventotene. Sono le otto Città di fondazione, del Sistema integrato dell'Agro pontino e romano, presentato oggi a Latina, Comune capofila per i prossimi tre anni. Il sistema, di cui oggi i sindaci hanno sottoscritto l'assemblea fondatrice, vedrà la messa in rete di 13 musei, 3 biblioteche, 1 archivio condiviso, e un totale di 84 punti di interesse collettivi tra siti storici, naturalistici, archeologici. Nel corso della presentazione, a cura della dirigente Elena Lusena, coordinatrice del progetto, e dell'assessore alla Cultura del Comune di Latina, Silvio Di Francia, è stato precisato come in ogni città della rete saranno valorizzati i punti di interesse, per attirare un nuovo turismo culturale, alla ripresa dopo la pandemia. A un primo finanziamento regionale di 108mila euro, erogato per la costituzione della rete, ne seguirà con ogni probabiltà uno ulteriore da 140mila euro, richiesto alla Regione per lo sviluppo dell'iniziativa.

Ultimo aggiornamento: 13:28

