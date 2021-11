Lasciano il campo per cori razzisti, dopo il danno la beffa: Briganti Itri sconfitti a tavolino

Il danno dopo la beffa. L’Asd Briganti, squadra di Seconda categoria di Itri, ha subito la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione dopo i fatti accaduti domenica scorsa sul campo del Norma quando alcuni tifosi di casa si sono prodotti in insulti razzisti nei confronti dei giocatori di colore della squadra ospite. La squadra di Itri ha incassato la solidarietà dell’amministrazione comunale e sta valutando di presentare immediato ricorso contro la decisione del giudice sportivo. «Abbiamo capito in fin dei conti che gli episodi di razzismo in questo paese sono tutt'oggi tollerati e tutelati da chi dovrebbe garantire il rispetto e la lealtà di tutte le squadre» - si legge sul profilo facebook della società.

