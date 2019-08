Ladri in pieno giorno rubano tubi e pompa di sollevamento a parco San Marco dell'impianto che alimenta il laghetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furto assurdo a parco San Marco a Latina. I ladri hanno smontato e rubato le tubature e la pompa sommersa dell'impianto che alimenta il ricambio d'acqua del laghetto del parco comunale alle spalle dell'ospedale Goretti. La scoperta è stata fatta ieri sera dal consigliere comunale Dario Bellini e da alcuni frequentatori del parco. Secondo un testimone quattro operai con un camion hanno eseguito il furto lunedì intorno alle 18 utilizzando un mezzo meccanico per smontare la pompa che si trova a una decina di metri di profondità.Il materiale trafugato vale qualche migliaio di euro, ma il danno è grave. Senza pompa e senza ricambio d'acqua il laghetto del parco San Marco si trasformerà in poco tempo in una palude maleodorante. "Sono senza parole - il commento di Bellini, capogruppo di Lbc in consiglio comunale - non so quante volte abbiamo dovuto ricomprare i lucchetti che chiudono il recinto dell'impianto. Ma mai i ladri erano arrivati a tanto. Sporgeremo denuncia sperando che si riesca a risalire agli autori del furto".