La setina Asia Leva passa ai live di X Factor 2023 conquistando Fedez

Asia Leva, 19 anni ancora da compiere, ha conquistato un posto sul palco della 17esima edizione di X Factor. Il rapper Fedez, dopo averle assegnato una sedia nella fase dei Bootcamp che le ha garantito l’accesso agli Home Visit, ribadisce ancora che la diciottenne originaria di Sezze ha tutte le carte in regola per avere successo. Fedez l'ha voluta nella sua squadra, con la quale sfiderà gli altri tre giudici nei live di X Factor 2023.

Nella puntata andata in onda ieri sera Asia, in arte Groan, si è giocata il tutto per tutto negli Home Visit, dando nuovamente prova del suo talento e delle sue incredibili doti artistiche, non solo come cantante ma anche autrice. Dopo le due standing ovation ottenute nelle fasi precedenti, con il brano energico “I Like It” di Bad Bunny, Cardi B e J Balvin e la difficilissima "Bang bang" di Ariana Grande, Jessie J e Nicki Minaj, questa volta Asia ha portato un pezzo più “intimo”. Ha infatti scelto di interpretare il brano “Changes” di XXXTentacion con delle barre in italiano scritte da lei, ad accompagnare il ritornello originale in inglese.

La sua esibizione, molto emozionante, ha colpito il rapper che ha compreso come ci sia nella giovane cantante «una barriera di sicurezza, che però nasconde un sacco di fragilità». Asia si è così aperta, confidando a Fedez di aver superato tante difficoltà, iniziate con il divorzio dei suoi genitori quando aveva soltanto 6 anni. Dal 2020 poi la depressione, con lunghi periodi in cui non voleva più uscire di casa. «La musica mi ha salvata - ha raccontato la giovanissima rapper - Quando sono sul palco non sono più Asia ma tutto quello che il palco ha bisogno che io sia. Dopo le Audition ho detto a mia madre che per la prima volta mi sento viva».

Carisma, grande voce e personalità da vendere quindi per Asia Leva, che vive circondata dalla musica e dall’arte da quando aveva due anni e mezzo, grazie alla mamma che gestisce una scuola di danza e musical a Sezze. Asia sa bene quello che vuole e in una delle prime interviste ad X Factor ha affermato di voler diventare una performer al pari di Lady Gaga. Di sicuro le premesse ci sono tutte, quindi non resta che continuare a seguire il suo percorso all’interno del talent e fare il tifo per la cantante pontina.