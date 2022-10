Mercoledì 12 Ottobre 2022, 11:22

Si è concluso con due condanne il processo a carico di Umberto Sciscione e Piero Giuliani, i due veterinari in servizio presso la Asl di Latina chiamati a rispondere di truffa e peculato nell'ambito di un'inchiesta condotta dai Nas nel 2014. Ieri il Tribunale di Latina li ha condannati entrambi a un anno e sei mesi ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali. Giuliani è stato assolto dai reati di falso e omissione. I due professionisti erano stati sottoposti a una serie di controlli in merito ai loro spostamenti durante l'orario di lavoro. Era così emerso che nonostante risultassero in servizio spesso si assentavano per ragioni di natura strettamente personale utilizzando peraltro ripetutamente l'auto della Asl, una Panda, e il carburante per finalità egoistiche e private in particolare Giuliani nell'area di sua competenza quale dirigente medico, ossia tra Pontinia e Sabaudia.

Sempre secondo i controlli svolti dai carabinieri, Giuliani avrebbe utilizzato l'auto aziendale in ore notturne, non per motivi di servizio, e non avrebbe effettuato alcuni controlli su qualche azienda come avrebbe invece dovuto. Un comportamento segnalato dalla stessa Asl a seguito di alcune verifiche interne che aveva portato anche alla loro sospensione in seguito all'avvio del procedimento penale e poi al loro rinvio a giudizio. Nella penultima udienza era arrivata una richiesta di condanna da parte del pubblico ministero Daria Monsurrò a due anni e otto mesi per Piero Giuliani e due anni e quattro mesi per Umberto Sciscione. La difesa, rappresentata dagli avvocati Angelo Fiore e Maria Teresa Ciotti, aveva invece sollecitato l'assoluzione mentre la parte civile, vale a dire la Asl rappresentata dagli avvocati Renato Archidiacono e Antonio Leone aveva chiesto che i due imputati venissero condannati anche per altri due capi di imputazione. Ieri l'ultima udienza davanti al secondo collegio penale del Tribunale di Latina presieduto da Francesco Valentini che, dopo alcune brevi repliche, è entrato in camera di consiglio. Poi la sentenza di condanna a un anno e mezzo e 600 euro di multa ciascuno, pena ridotta rispetto alla richiesta dell'accusa mentre il risarcimento del danno a favore della Asl sarà quantificato separatamente in sede civile. Per Giuliani sono cadute le accuse di falso e omissione.

E. Gan.

