La Provincia approva l'accorpamento Classico-Vittorio Veneto. I ragazzi: non ci fermiamo

Il consiglio provinciale di Latina ha approvato l’accorpamento tra il Liceo Classico Dante Alighieri e l’ITC Vittorio Veneto sei voti contro due. Adesso l'ultima parola spetta alla Regione che dovrà decidere entro il 15 Dicembre.Amareggiati gli studenti. "Abbiamo dato tutto quello che potevamo per far cambiare una decisione che sembrava già presa da tempo - commentano i ragazzi - ma evidentemente non è bastato. Petizione con 1000 firme, striscioni, articoli non sono bastati. Ma non sarà un “no” in provincia a scoraggiarci, non questa volta.Noi non ci fermiamo". Va detto che erano contrari anche i professori e i sindacati.Il presidente Carlo Medici ha spiegato che la decisione risponde a criteri di efficienza. La proposta d' passata con i voti Pd e Forza Italia. Contrari i due consiglieri di Lbc.