Ipotesi accorpamento Riserva Laghi Lungo e Ripasottile con Navegna e Cervia. Valentini: «Pronti a opporci in ogni sede»

RIETI - Si è tenuta oggi, su iniziativa del Commissario Straordinario della Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile, Guido Zappavigna, presso la sala consiliare del Comune di Rieti, una importante riunione circa le criticità che sta affrontando l’Ente.

«In particolare, il Commissario ha informato i Sindaci dei Comuni che compongono il Consorzio della Riserva delle gravi problematiche amministrative e gestionali conseguenti alla soppressione della posizione dirigenziale nell’organigramma dell’Ente, decisa dalla Regione Lazio - afferma l'assessore all'Ambiente del Comune di Rieti, Claudio Valentini - A tale incomprensibile decisione si unirebbe la paventata ipotesi di accorpamento della Riserva dei Laghi con la Riserva naturale dei Monti Cervia e Navegna. Ci domandiamo, e soprattutto domandiamo alla Regione Lazio, se tale ipotesi di accorpamento sia reale, se passerà per la contiguità territoriale oppure per un accorpamento di funzioni. Inoltre, chiediamo alla Regione Lazio come sia possibile, e quale sia eventualmente la strada amministrativa che si intende perseguire, per accorpare una Riserva nata da un Consorzio di Comuni, come quella dei Laghi, con una di natura regionale, come quella Navegna e Cervia, senza consultare minimamente o acquisire pareri da parte dei Comuni stessi».

«Per queste e numerose altre ragioni, a partire dalla legittima difesa dell’autonomia degli Enti locali, chiederemo immediate spiegazioni alla Regione Lazio su quanto sta accadendo comunicando sin d’ora che, a difesa dei diritti di pianificazione e controllo da parte dei Comuni che compongono la riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile, Rieti potrebbe decidere di ritirare la propria disponibilità a far parte del Consorzio, sottolineando peraltro che il 65% della Riserva ricade proprio su territorio del Comune di Rieti. In conclusione, chiediamo e pretendiamo dalla Regione Lazio rispetto e condivisione delle scelte. Questo è solo il primo passo di una lunga battaglia che siamo già pronti a combattere in prima fila nel caso in cui la Regione Lazio decidesse di proseguire lungo la strada dell’accorpamento. Ci auguriamo, e siamo convinti che sarà così, che anche gli altri Comuni condividano le iniziative del Comune di Rieti».

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA