Karate, agli Europei di Kumite il pontino Simone Marino sfiora il podio

Sfortunata partecipazione al campionati europei 2019 per il karateka pontino Simone Marino. Nella prima giornata dedicata alle eliminatorie individuali sul tatami di Guadalajara, in Spagna, il 22enne portacolori del Gs Carabinieri e specialista del kumite nei +84kg, dopo aver superato al primo turno per hantei l’olandese Tyron Darnell Lardy (0-0), ha ceduto nel secondo incontro, per 2-1, al tedesco e campione del mondo Jonathan Horne. Dopo aver passato il ripescaggio ai danni del kosovaro Herolind Nishevci (1-0), Marino è stato fermato, ad un passo dalla possibilità di salire sul terzo gradino del podio, dall’ucraino Ryzvan Talibov (2-0). Un vero peccato per l'atleta pontino, molto atteso alla vigilia e reduce dal titolo italiano di Ostia. Il secondo consecutivo nella sua giovanissima carriera che già brilla dell’oro europeo seniores a soli 20 anni (era il 2017), quando nell’edizione in Turchia battè l’idolo di casa e pluri iridato Enes Erkan.Il ragazzo originario del Golfo (papà Aldo è di Scauri e la madre Imperia è vissuta tra Ponza e Formia) vive ora in Toscana ed esplose nel gennaio 2017 quando vinse il bronzo alla Premier League di Parigi e poi l’argento al Mondiale under21, che lo consacrò tra le realtà emergenti. Il mirino è ora puntato sulle Olimpiadi Tokyo 2020, un sogno non irrealizzabile.