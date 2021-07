Itri, tre feriti nello scontro tra auto e moto sull'Appia

Venerdì 16 Luglio 2021, 14:10

Tre feriti in un incidente avvenuto stamane, poco prima delle 9, sull’Appia, a Itri, all’altezza del Centro Leonardo. Lo scontro, sulla cui dinamica sta indagando la Polizia locale di Formia, è avvenuto tra una Kia Sportage e una moto Honda. Sulla moto un giovane di Gaeta di vent'anni che trasportava sul sellino posteriore una ragazza coetanea anche lei di Gaeta. Il conducente della moto ha riportato le ferite più serie al volto e in altre parti del corpo: soccorso dai sanitari del 118, è stato più tardi trasferito in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Più lievi le ferite riportate dalle due donne, l'auto era condotta da una 42enne del posto, medicate all’ospedale di Formia. La circolazione ha subìto forti rallentamenti sull’Appia.