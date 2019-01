Ispezioni nei locali, Nas al lavoro: sequestri e chiusure in tutta la provincia di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si sono fermati alle attività di controllo dei carabinieri del Nas di Latina dopo le festività natalizie. Negli ultimi giorni sono stati infatti impegnati in ispezioni presso locali e ristoranti. A Latina ad una rivendita alimentare è stata revocata l'autorizzazione e l'attività è stata sospesa perché gli alimenti (60 kg circa, sequestrati) erano detenuti e manipolati in difformità alle norme igieniche e non venivano applicate le norme di autocontrollo.Ad Aprilia è stato chiuso invece un piccolo ristorante, sempre per carenze igienico-sanitarie in cucina e nel deposito degli alimenti, con personale non formato allo scopo, ma anche perché mancava di autorizzazioni per la somministrazione. Rischia una sanzione di oltre settemila euro.Sequestrati a Fondi, presso un bar-pasticceria, oltre 100 Kg di materie prime ed additivi scaduti (coloranti, aromi, cereali, cioccolato). La merce sequestrata, che sarà destinata alla distruzione, ha un valore commerciale di circa mille euro.Due i locali ispezionati, invece, a Pontinia. Qui è stato chiuso un panificio del valore di circa 300mila euro, sempre per carenze igienico-sanitarie, mentre una tavola calda rischia una sanzione di 2.000 euro per aver impiegato personale privo della formazione in materia igienico-sanitaria e per aver modificato strutturalmente la propria attività produttiva senza informare la Asl.A Cisterna di Latina nel mirino dei carabinieri è finito invece un laboratorio per la preparazione e la cottura di prodotti gastronomici in un locale privo dei requisiti igienico-strutturali richiesti dalle specifiche normative e senza aver preventivamente informato, anche in questo caso, la Asl. Circa 10 kg di alimenti erano inoltre conservati in un frigorifero ma senza indicazioni relative alla tracciabilità.A Terracina ad essere chiuso, ancora una volta per carenze igienico-sanitarie, è stato invece un ingrosso di oltre 300 metri quadri. Il valore della struttura è di circa 300.000 euro, mentre la sanzione amministrativa elevata alla persona responsabile ammonta a 1.000 euro.