Irene, 8 anni, tra i 17 finalisti dello Zecchino d'Oro

Giovedì 8 Luglio 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 11:17

Anche una bambina della provincia di Latina, tra i 17 finalisti della 64esima edizione dello Zecchino d'Oro. Si tratta di Irene De Arcangelis, 8 anni, cantante in erba di Fondi. Prenderà parte alla storica manifestazione canora, in programma a dicembre su RaiUno sotto la direzione artistica di Carlo Conti, con il brano Il reggaetonno, scritto da Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti. Nell'occasione, Irene duetterà con Giuseppe, un ragazzino di 7 anni residente a Perfugas, in provincia di Sassari. Una presenza d'eccezione, quella della giovane pontina: a rappresentare il Lazio ci saranno solo tre piccoli solisti. Scelti tra circa 3mila candidati provenienti da un capo all'altro della penisola, che hanno inviato le proprie video-esibizioni sulla piattaforma dedicata ai casting dello Zecchino, per il secondo anno consecutivo svoltisi online a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. «Irene coltiva la passione per il canto ormai da un paio d'anni, grazie soprattutto alle lezioni impartite da una cara amica di famiglia», racconta il papà, Erman.

«Ma ha tanti interessi, suona anche il pianoforte e le piace molto il teatro. A giorni con una compagnia locale sarà in scena in una rappresentazione su Pinocchio presso il chiostro di San Domenico. Tutto, però, portato avanti in modo giocoso, molto leggero. A una certa età non è giusto avere alcun tipo di pressione. La candidatura per lo Zecchino d'Oro è stata una sorpresa di mia moglie e di nostra figlia, hanno preparato e inviato il primo video senza che ne sapessi nulla, proprio poco prima della scadenza dei termini per le iscrizioni. Passate le due selezioni iniziali - continua il padre - sul finire di giugno Irene è stata chiamata per l'ultima fase in presenza, direttamente all'Antoniano di Bologna. In tutta sincerità siamo stati presi alla sprovvista, nessuno di noi si aspettava che Irene potesse essere selezionata tra i finalisti».

