Intitolata a Giacomo Bonelli la sala della Lega Navale di Gaeta

Una cerimonia breve ma toccante per ricordare un grande personaggio che ha legato il suo nome a Gaeta. E' stata intitolata alla memoria del dottor Giacomo Bonelli (scomparso il 10 novembre all'età di 72 anni) la sala della Lega Navale Italiana di Gaeta, nella sede del Club Nautico. Una serata di grande commozione vissuta alla presenza della sua famiglia - la moglie Paola e le figlie Roberta e Laura e di tanti amici del medico, già consigliere dell'Ordine di Latina, che aveva la grande passione per la vela e che ha ricoperto per lungo tempo la presidenza della sezione gaetana della LNI, prima di lasciare il testimone a Gianluca Di Fazio. Un impegno portato avanti con dedizione e sacrificio organizzando eventi di prestigio come le Vele d'Epoca (la kermesse nata nel 2002), l'Europeo e il Mondiale della classe Star ed il Follaro d'Oro, un riconoscimento a campioni di vita e dello sport. Il presidente del Club Nautico Giampaolo Scalesse ha rivolto un ringraziamento alla Lega «che ha preso l'iniziativa per ricordare un amico come Giacomino, che con bonomia e capacità sapeva trasformare le cose difficili in semplici e che ricorderemo sempre con i capelli arruffati dal vento e con lo sfondo rivolto verso il suo mare».

An.Gio.

