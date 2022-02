Rifiuti, Abc studia il Pnrr per gli impianti, Comune di Latina e Provincia coinvolgono gli altri centri della provincia

Una squadra istituzionale per intervenire, a favore anche di altri comuni, nell'efficientamento della gestione dei rifiuti. È quella che il Comune di Latina e la Provincia fanno, proponendo agli altri centri una collaborazione in caso di buon esito dei progetti che Abc presenterà nell'ambito del Pnrr per conto dell'Amministrazione comunale di Latina.

I progetti che la giunta ha delegato ad Abc e che risponderanno a due bandi del ministero della transizione ecologica puntano complessivamente al miglioramento della rete di raccolta differenziata, all'ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento-riciclo dei rifiuti urbani.

Tra le altre cose, si intende realizzare: una stazione di trasferenza delle frazioni dei rifiuti urbani della raccolta differenziata per ridurre le distanze di trasporto e le relative emissioni, aumentare la produttività del servizio, efficientare la logistica della movimentazione dei rifiuti, contenere le spese di trasporto; un impianto di selezione e valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.

Gli impianti saranno localizzati in posizione baricentrica ai Comuni della provincia e al comprensorio limitrofo al territorio di Latina, favorendone l'utilizzo degli stessi da parte degli altri centri interessati. I Comuni potranno dunque stipulare una convenzione con Abc Latina per i conferimenti presso la stazione di trasferenza «È uno dei primi passi verso la formazione dal basso di quell'ambito territoriale di settore ha commentato il sindaco Damiano Coletta indispensabile per migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti».

«La mancata istituzione degli Ato da parte della Regione Lazio sottolinea il presidente Stefanelli ha di fatto impedito alla nostra provincia di poter utilizzare i fondi del Pnrr per dotare il territorio di quell'impiantistica pubblica di cui si è sempre parlato negli ultimi anni. Per tali motivi stiamo stimolando i Comuni a partecipare ai bandi direttamente o collegandosi tra di loro con l'auspicio di intercettare i fondi per realizzare un'impiantistica pubblica di primo livello»

© RIPRODUZIONE RISERVATA