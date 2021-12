Inquinamento del Golfo di Gaeta, confronto sul piano di gestione marittima

“Mal di mare, chi e cosa inquina il golfo di Gaeta” è il titolo del webinar che l’Associazione Incontri & Confronti propone, in diretta facebook, per domenica 12 dicembre alle ore 16,30.

«L’argomento è di stretta attualità - si legge in una nota - in quanto la Regione Lazio ha recentemente promosso (delibera n.710 del 26 ottobre 2021) la redazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo. Nella delibera non viene menzionata l’area sensibile del Golfo, che pure la Regione stessa aveva provveduto a istituire nel 2010 e ciò ha provocato preoccupate reazioni da più parti. L’assenza non è un fatto formale, perché le attività sono soggette a parametri ambientali più elevati e non tutti gli usi marittimi sono possibili».

Dell’inquinamento delle acque del golfo si discute da anni e molti importanti studi sono stati prodotti. Il webinar intende approfondire, con dati alla mano, proprio chi e cosa inquina e, al contempo, proporre iniziative concrete tese a limitare i danni ambientali e a indicare prospettive di sviluppo sostenibili.

Tra le cause di inquinamento indicate nel corso degli anni, da ricordare gli allevamenti ittici, gli scarichi dei depuratori, i corsi d’acqua Garigliano e rio Pontone, la presenza del porto commerciale di Gaeta.

«Lo scopo del webinar è quello di affermare che, se ciascuno (enti locali, Regione, Acqualatina, Autorità Portuale, privati imprenditori) farà la sua parte, sarà tutto il Golfo ad avvantaggiarsi delle migliorate condizioni ambientali e i frutti degli investimenti necessari non tarderanno ad arrivare»