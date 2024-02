Iniziati a Cisterna i funerali di Nicoletta Zomparelli e di sua figlia Renée Amato

Sono iniziati a Cisterna di Latina i funerali di Nicoletta Zomparelli e di sua figlia Renée Amato, le due donne uccise da Cristian Sodano, fidanzato dell'altra figlia Desirée nella villetta di via Monti Lepini a Cisterna. La chiesa di Santa Maria Assunta è stracolma e piena è anche la piazza antistante. E' il parroco don Paride Bove a celebrare le esequie.

Il parroco ha iniziato l'omelia: « Oggi siamo qui, purtroppo, perché ancora una volta non si è riuscito a capire che cosa significhi amare. Siamo qui perché è stato infangato il nome dell’amore con tutto ciò che amore non è: possesso, assenza di libertà, controllo… e addirittura negazione della vita». Il lungo applauso della folla al termine dell'omelia: «Carissimi, le nostre care Nicoletta e Renée ci hanno lasciato un messaggio di speranza e noi dobbiamo e vogliamo raccoglierlo. Grazie Nicoletta, grazie Renée, per l’amore che avete donato».