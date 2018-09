Indagine in Comune e ricette facilie, sospeso dall'ordine dei medici l'assessore arrestato a Pontinia

Servizio completo sull'edizione cartacea e sul

Luigi Subiaco, arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Telonai”, è stato sospeso dall’Ordine dei medici. Un atto dovuto a seguito del provvedimento di custodia cautelare che riguarda, nel suo caso, sia la gara “pilotata” per i tributi e sia due vicende professionali.Una è relativa alle ricette fatte firmare dalla segretaria e dal figlio (studente di medicina), indagati entrambi, una allo screening di prevenzione dell’ictus per il quale - attraverso prescrizioni a ignari pazienti - il medico ha ottenuto le “striscette” da dare sempre al figlio che organizzava quell’attività.Le telefonate, inequivocabili, che incastrano il medico e il figlio, con quest’ultimo che chiede lumi su un paio di prescrizioni di farmaci importanti e il padre: «E fagliela dai....». Proprio sulle ricette c’è un altro filone d’indagine.Intanto Giuseppe Torelli, dall’opposizione, chiede al sindaco Carlo Medici di riferire in una seduta straordinaria del consiglio comunale sull’accaduto.