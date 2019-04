Incidente sulla Pontina, auto si ribalta ad Aprilia: un ferito

Non c’è pace sulla Pontina, neanche di sabato. Oggi - attorno alle 14.30 - un’automobilista ha perso il controllo della sua Ford Fiesta e si è ribaltato al centro della carreggiata. L’incidente è avvenuto in di reazione di Latina all’altezza dello svincolo per via Genio Civile, ad Aprilia, al km 50. Sul posto è intervenuto il 118 che ha soccorso il conducente trasferendolo all’ospedale Sant’Eugenio di Roma in elicottero. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale. Immancabili I disagi al traffico verso il capoluogo pontino.



Un altro incidente è avvenuto nella tarda mattinata in via Apriliana. Uno scooter è finito fuori strada dopo lo scontro con una Lancia Y. Feriti padre e figlio soccorsi dal 118 e trasferiti al pronto soccorso di Aprilia in codice giallo. Sul posto la polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA