Incidente sulla Migliara 58 nei pressi di Borgo Hermada: una donna finisce con l'auto nel canale

di Giuseppe Baratta

Paura per le sorti di una donna coinvolta nell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 18.30 sulla via Migliara 58, in direzione Borgo Hermada. Il fondo stradale, in quel tratto, non è perfetto e la vettura, forse per distrazione o per evitare un ostacolo improvviso, ha lasciato la carreggiata e centrato la parte in cemento di un ponte finendo poi la sua corsa nel canale che costeggia la strada. Per liberare la donna dalle lamiere sul posto sono intervenuti due automezzi dei vigili del fuoco che hanno lavorato in collaborazione con il personale del 118.

Marted├Č 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:28



