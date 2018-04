Pedagnalonga di Borgo Hermada, si avvicina la chiusura delle iscrizioni per le due gare podistiche (10 e 21 km)

Mancano ormai pochissimi giorni all’edizione numero 45 della Pedagnalonga di Borgo Hermada in programma domenica prossima 22 aprile. L’evento, definito dal sindaco di Terracina Nicola Procaccini “Un monumento della città” lo scorso anno ha coinvolto complessivamente oltre 5.000 partecipanti divisi tra la passeggiata gastronomica e la doppia gara podistica. Domani (mercoledì) è il giorno di chiusura delle iscrizioni della gara podistica della Pedagnalonga (10 e 21 km) i ritardatari possono ancora formalizzare l’iscrizione contattando l’Uisp di Latina al numero 0773 691169 in orario d’ufficio o in alternativa utilizzando la posta elettronica atletica@uisplatina.it entro la scadenza della mezzanotte. I partecipanti alla passeggiata gastronomica possono invece iscriversi anche domenica mattina fino alle 10 direttamente sul posto.



GLI EVENTI - Il programma degli eventi in programma prima della Pedagnalonga è molto fitto: giovedì 19 aprile alle ore 18 la fiaccola percorrerà il tracciato dal cuore di Terracina fino a Borgo Hermada, Maria Teresa Romano dell’istituto Alfredo Fiorini di Borgo Hermada ha illustrato il progetto degli studenti che sono stati coinvolti per molti mesi e che hanno partecipato al concorso “Pedagnalonga in Rima”. Ci saranno anche dei cori che si esibiranno a Borgo Hermada, compreso il concerto della banda musica austriaca e una visita guidata nel centro storico di Terracina. Non mancheranno gli altri sport con pallacanestro e taekwondo, comunità sikh offrirà il the e ci sarà anche la mostra fotografica curata da Franco Guarnieri e Gabriele Lauretti che presenta foto d’epoca e video delle prime edizioni dell’evento.



Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet ufficiale http://www.pedagnalonga.it oppure sui canali social Facebook, Twitter e Instagram utilizzando anche l’hashtag celebrativo #Pedagnalonga45.

Martedì 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:30



