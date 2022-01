Incidente su via Tufette a Sermoneta, muore a 47 anni

SERMONETA - Si è verificato ieri intorno a mezzanotte un gravissimo incidente stradale in via Tufette, nel comune di Sermoneta. Secondo una prima ricostruzione due auto si sono scontrate frontalmente sul cavalcavia che passa solo la linea ferroviaria. L'impatto è stato molto violento e per un uomo di 47 anni non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento di Vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine che ora stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.