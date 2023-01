Incidente su via Piave tra auto e scooter: un ferito trasportato al Goretti, traffico in tilt a Latina

Un incidente tra un'Audi A4 e uno scooter Kymco Agility si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi su via Piave, a Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, l'auto tedesca usciva da via Maira e stava per immettersi sulla strada principale in direzione Latina quando, all'improvviso, si è scontrata con lo scooter che proveniva invece dalla direzione opposta e viaggiava in direzione Borgo Piave.

L'impatto ha fatto rovinare a terra lo scooterista, il quale ha colpito con il suo mezzo la fiancata anteriore sinistra dell'auto: l'uomo, di circa 50 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza presso l'ospedale Santa Maria Goretti in condizioni non gravi dato che, nonostante il forte scontro, ha riportato solo ferite lievi. Nessuna conseguenza, invece, per l'altro uomo a bordo dell'Audi coinvolto nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale di Latina, al fine di ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e, al contempo, far riprendere lo scorrimento del traffico, fortemente rallentato per diversi istanti a causa del sinistro.