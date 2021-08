Incidente stradale di fronte alla stazione di Itri, morto un uomo

Venerdì 27 Agosto 2021, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 10:11

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina - venerdì 27 agosto - nei pressi della stazione ferroviaria di Itri. Secondo una prima ricostruzione la vittima viaggiava su una Fiat Punto che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un furgone.

Inutili per l'uomo i soccorsi del personale dell'Ares 118. Ferito lievemente il conducente dell'altro mezzo. I rilievi sono in corso da parte della Polizia stradale, il traffico nella zona sta subendo notevoli rallentamenti.