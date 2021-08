Tragico incidente a Sabaudia nella notte: muore 23enne di Aprilia

Martedì 24 Agosto 2021, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 15:30

Tragico schianto nella notte a Sabaudia: un'auto - un'Alfa 147 - è uscita fuori strada per cause da accertare ed è finita nel parcheggio dell'Hotel le Dune ribaltandosi più volte. Un impatto violento che non ha lasciato scampo ad un giovane di 23 anni di Aprilia, Giuseppe Del Sordo. Il ragazzo lavorava all'Oasi di Kufra, insieme ad altri tre amici stava rientrando verso casa quando è avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed hanno trasferito il ragazzo all'ospedale Goretti di Latina, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Feriti gli altri tre amici portati sia a Latina sia a Terracina. La dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri.