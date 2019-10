Incidente stradale a Campoverde, coinvolte tre auto e un trattore: feriti gravi

Un incidente stradale con quattro mezzi coinvolti - tre automobili e un trattore - si è verificato su via Cinque Archi, nel territorio di Campoverde (Aprilia) all'altezza del campo sportivo. Uno dei mezzi è finito nel fosso che costeggia la strada ed è in corso l'intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze dell'Ares 118.



Secondo le prime informazioni ci sono feriti in gravi condizioni, ma i soccorritori sono arrivati da pochi minuti. Il traffico sulla strada che conduce da Nettuno alla Pontina è praticamente bloccato.

