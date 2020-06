Incidente sulla Pontina ad Aprilia, camion prende fuoco: code di chilometri

Ultimo aggiornamento: 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente questa mattina sulla Pontina, all’altezza del Km 44, ad Aprilia, tra un mezzo pesante e un’auto. Il camion è andato a fuoco. E' avvenuto sulla carreggiata Sud, in direzione di Latina, all’altezza del centro commerciale Aprilia2.Un ferito, non grave. Ooltre alla Polizia Stradale di Aprilia, sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. La Pontina è chiusa. Il traffico è rimasto paralizzato e le conseguenze si sono riversate anche sulla viabilità del centro di Aprilia. Questa mattina in un altro incidente sempre ad Aprilia sulla Pontina, in direzione Roma un’auto si è ribaltata. Sono giorni di sofferenza sulla 148, sempre funestata da incidenti.