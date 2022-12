Pontina, incidente tra auto e ambulanza con paziente a bordo: quattro feriti

Un incidente si è verificato intorno alle 12.30 lungo la Pontina nei pressi di uno degli svincoli per Latina tra una utilitaria e un ambulanza che stava trasportando un paziente. Sul posto sono arrivati altri mezzi del 118 e gli agenti della Polizia stradale, la dinamica è ancora tutta da chiarire, al momento non può escludere che uno dei due mezzi coinvolti stesse attraversando la Statale 148, forse per immettersi in un passo carrabile o addirittura raggiungere lo svincolo dall'altra parte della carreggiata.

Incidente sulla Pontina

L'impatto è stato violento e tutte le persone a bordo dei due mezzi sono rimaste ferite. Immediatamente il passeggero dell'ambulanza è stato trasferito su un altro mezzo e portato al Goretti. Gli altri feriti sono stati stabilizzati sul posto e poi trasferiti anche loro in ospedale.