Incidente nella notte a Cisterna, 24enne in condizioni gravissime. Il sinistro si è verificato verso le 3 in via Sardegna. Un giovane di 24 anni del posto ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un muro di cinta di un'abitazione.

Sono intervenuti i sanitari del 118 San Paolo della Croce per i soccorsi. Il giovane è stato quindi trasferito in condizioni gravissime al Santa Maria Goretti di Latina. Da accertare la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.