Scontro sulla Migliara 47 tra auto e scooter, muore un uomo

Terribile incidente a metà pomeriggio sulla Migliara 47, tra Sabaudia e Pontinia, dove si sono scontrati uno scooter e una moto. Un urto terribile quello avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Portosello, l'uomo in sella al motociclo è stato sbalzato via e ricaduto esanime sull'asfalto. Sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimare l'uomo sono stati vani, non c'è stato nulla da fare.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Sabaudia per risalire alla dinamica dell'incidente mortale.