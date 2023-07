Perde il controllo dell'auto e finisce contro il muro, morto a 44 anni

Tragico incidente stradale a Minturno questa mattina intorno alle 12.30, sulla Via Antonio Sebastiani, nei pressi della località Genzano, dove un 44enne di Scauri ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, l’uomo – forse a causa di un malore improvviso – avrebbe perso il controllo della sua auto, una Volkswagen Polo, mentre si immetteva nella curva in direzione di Minturno e andando a sbattere contro il muro antistante.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma sono stati tutti inutili gli sforzi del personale medico per rianimarlo. La strada, Via Antonio Sebastiani, è rimasta bloccata nel tratto tra Genzano e Via degli Eroi per diverse ore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che si stanno occupando dei rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro stradale, e a supporto i carabinieri della stazione di Minturno.