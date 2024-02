© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incidente stradale nella notte lungo la Salaria per L'Aquila all'altezza del chilometro 81 nel comune di Cittaducale. Una donna che stava transitando ha perso improvvisamente il controllo del proprio mezzo che ha impattato violentemente contro il guardrail dove dove ha terminato poi la corsa. Sul posto una pattuglia della polizia stradale che ha proceduto per la rilevazione del sinistro. Nessuna grave conseguenza per la conducente. Strada temporaneamente con senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo.